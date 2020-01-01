بعد مثوله أمام المحكمة .. هل يغيب أومتيتي عن لقاء بلباو؟

والمحارب اللاتيني يستعد للعودة بعد تعافيه من الإصابة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مدافع برشلونة صامويل أومتيتي من اللعب أمام بلباو، في سهرة الخميس التي سيحتضنها ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن يمثل بطل العالم أمام المحكمة صباح الخميس، للدفاع عن نفسه في قضية اتهامه بإتلاف ممتلكات في فيلا مستأجرة على الساحل الكاتالوني.

ورفع صاحب العقار دعوى قضائية ضد صاحب الـ26 عامًا، للمطالبة بتعويضات تُقدر بنحو 183.000 يورو، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنزل عندما كان يسكنه اللاعب الفرنسي.

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مع ذلك، اتفقت أغلب المصادر على أن تواجده في المحكمة صباح الغد، لن يؤثر على فرصه في اللحاق بزملائه إلى الإقليم الباسكي.

وبعد الانتهاء من الجلسة، سيطير سريعًا إلى الباسك، على أمل أن يسجل حضوره الـ11 بالقميص الكاتالوني هذا الموسم.

وستشهد القائمة المسافرة إلى "سان ماميس" عودة التشيلي آرتورو فيدال، بعد غيابه عن مباراة ليفانتي الأخيرة في الليجا، بعد تعافيه من إصابته الطفيفة في الفخذ.

الجدير بالذكر أن بلباو لم يسبق له أن أطاح بالبرسا من كأس ملك إسبانيا منذ أواخر خمسينات القرن الماضي.