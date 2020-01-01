بعد مباراتين فقط .. وشم خاميس رودريجيز على جسد مشجع لإيفرتون

خاميس رودريجيز يدخل قلوب جماهير إيفرتون سريعًا

يبدو أن خاميس رودريجيز لن ينتظر طويلًا حتى يصبح معشوقًا لجماهير إيفرتون، حيث استغرق الأمر مباراتين فقط حتى يرسم مشجعًا للنادي وشمًا له على جسده.

وانتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لأحد المشجعين بعد أن قابل النجم الكولومبي خارج جوديسون بارك بعد الفوز المدوي على وست بروميتش ألبيون في الجولة الماضية.

حينها حصل خاميس رودريجيز على زجاجة نبيذ كولومبية كهدية من المشجع العاشق لإيفرتون والذي أراد منح خاميس هدية تعبيرًا عن عشقه له رغم لعبه لمباراتين فقط بقميص النادي.

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وعلى الرغم من إجبار المشجع حامل التذاكر الموسمية على مشاهدة إيفرتون بقيادة كارلو أنشيلوتي من خارج جوديسون بارك، إلا أنه تمكن من احتلال عناوين الصحف.

السبب أنه قابل النجم الكولومبي خارج الملعب ومنحه زجاجة النبيذ وأظهر له عشقه من خلال وشم رسمه على جسده، حيث التقط صورة له ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

والتقطت عدسات الكاميرات من قبل الصحفيين خاميس رودريجيز مبتسمًا، قبل وضع زجاجة النبيذ في المقعد الخلفي للسيارة وسط مشاعر متبادلة بين كليهما.

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يذكر أن إيفرتون قد أعاد الحياة إلى خاميس رودريجيز من جديد بعدما عانى مؤخرًا في ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.