بعد مباراة واحدة .. تاليسكا يتغنى بالدوري السعودي ويشيد بقوته

اللاعب البرازيلي يكشف عن رأيه في الدوري السعودي

كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا، محترف نادي النصر، عن رأيه في قوة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد أول مباراة له رفقة العالمي.

تاليسكا شارك في مباراة واحدة مع نادي النصر حتى الآن، كانت أمام ضمك، وقدم فيها مستوى مميز للغاية، وقاد العالمي لتحقيق الانتصار الأول.

اللاعب البرازيلي قال خلال تصريحات لوكالة "Associated Press" الأمريكية: "يوجد في الدوري السعودي حاليًا العديد من اللاعبين الرائعين، الذين انضموا مؤخرًا للفرق السعودية، وأرى أن الدوري السعودي يمتلك القدرة على الاستمرار في التطور".

أندرسون واصل: "أشعر بالاستمتاع بالتواجد هنا في المملكة العربية السعودية، وأيضًا سعيد باللعب في الدوري السعودي، لأنها بطولة قوية جدًا، وتضم لاعبين على مستوى كبير".

وعن سبب انتقاله إلى النصر، قال تاليسكا: "وافقت على الانضمام إلى النصر، من أجل تحقيق بعض الطموح بحصد الألقاب والاستمرار في المنافسة لى البطولات".

واختتم أندرسون تاليسكا تصريحاته قائلًا: "كان لي الشرف الكبير باللعب في نادٍ عظيم مثل جوانزهو الصيني، والذي قدمت معه كل ما لدي خلال الفترة التي لعبت فيها هناك".

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وانضم تاليسكا لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قامت الإدارة بتسديد الشرط الجزائي الموجود في عقده مع نادي جوانزهو الصيني.