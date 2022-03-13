بعد مبادرة لقجع .. زياش ومزراوي يرفضان المغرب مجددًا!

صدم الثنائي حكيم زياش جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي الظهير الأيمن لفريق نادي أياكس الهولندي، الجماهير المغربية مجددًا، بعد رفضهما الانضمام لصفوف أسود الأطلس.

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أعلن اليوم الأحد عن إجراء اتفاق مع زياش ومزراوي، من أجل الانضمام لصفوف المنتخب المغربي. "اقرأ التصريحات كاملة"

لماذا رفض حكيم زياش الانضمام لمنتخب المغرب؟

نشر نجم نادي تشيلسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" توضحيًا لموقفه من الانضمام لمنتخب المغرب خلال بيان تم نشره.

زياش قال: "أحب بلدي واللعب لمنتخب المغرب، وهذا الأمر كان شرفًا في حياتي، ولكني ببالغ الحزن يجب أن أعلن أنه على الرغم من تأكيد رئيس الاتحاد المغربي اليوم أنه تم اختياري للقائمة المقبلة، فإنني لن أعود للعب للمغرب".

وتابع: "يؤسفني أن أخيب آمال الجماهير، والقرار لم يكن سهلًا، لكن للأسف أشعر أنه ليس لدي خيار آخر، على الرغم من إعطائي كل ما لدي للمنتخب على مدار السنوات الست الماضية، ودعمت الفريق طوال حياتي".

وواصل: "لقد استمر المسؤولون في نشر معلومات خاطئة عني، وعن التزامي تجاه بلدي، وأفعالهم السبب، وجعلت استمراري مع الفريق أمرًا مستحيلًا، وأنا علمت باختياري من وسائل الإعلام مثل أي شخص".

واختتم حكيم بيانه قائلًا: "قمت بإصدار هذا البيان لتسمعوا الحقيقة مباشرة مني، وشكرًا لكل من دعمني، وأتمنى لمنتخب المغرب التوفيق في المستقبل، وبالنسبة لي فإن تركيزي منصب الآن على اللعب مع نادي تشيلسي".

لماذا رفض نصير مزراوي اللعب لمنتخب المغرب؟

أعلن نصير مزراوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن رفضه تمثيل منتخب المغرب، بعدما أكد فوزي لقجع على أنه ضمن خيارات وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود الأطلس.

وكتب مزراوي: "بقلب منكسر، قررت عدم تمثيل المنتخب الوطني في المباراة القادمة، وأتمنى للجميع التوفيق، وآمل لقائكم قريبًا إن شاء الله".

وتابع: "على امتداد سنة ونصف ماضية، لم يتم استدعائي للمنتخب الوطني دون أي تفسير أو سبب، ومنذ هذه المدة لم يتواصل معي أي شخص من الجامعة المغربية لكرة القدم، أو الجهاز الفني للمنتخب".

لاعب أياكس واصل: "لم أشعر قبل ذلك بمثل ما ألقاه من قلة احترام تجاهي، بصفتي لاعب وأيضًا إنسان، لقد كانت مرحلة مؤلمة بالنسبة لي، بعد كل الأكاذيب التي نسجت حولي من طرف وسائل الإعلام، ولكنني ظللت صامتًا، أحب اللعب لمنتخب بلدي، ولكن لم أكن أستحق مثل هذه المعاملة".

وغاب مزراوي عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون مؤخرًا، بسبب خلافات بينه وبين البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للفريق.

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