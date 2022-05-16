بعد لويس دياز.. ليفربول يستهدف ضم نجم آخر من بورتو

توصل مجلس إدارة ليفربول إلى اتفاق مع بورتو لضم نجم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليُزامل لويس دياز مجدداً ولكن هذه المرة بقميص الريدز.

ليفربول كان قد أعلن عن تعاقده مع لويس دياز الميركاتو المُنصرم، ليُقدم أداءً رائعاً تحت قيادة يورجن كلوب حيث خاض 12 مباراة في الدوري الإنجليزي نجح من خلالهم في تسجيل 4 أهداف بينما أرسل 3 تمريرات حاسمة.

ليفربول يقترب من ضم فابيو فييرا

وبحسب ما نشرته صحيفة "ليفربول إيكو" نقلاً عن صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، فإن ليفربول على وشك القيام بمزيد من الأعمال مع بورتو،حيث توصل الريدز إلى اتفاق للحصول على توقيع لاعب الوسط المهاجم فابيو فييرا، في سوق الانتقالات المقبلة.

كما توصل الريدز إلى اتفاق بشأن الرفض الأول للتعاقد مع لاعب الوسط المهاجم فييرا، مما يعني أنه إحال حاول نادي آخر التوقيع مع فييرا، فسيُطلب من بورتو بعد ذلك إبلاغ ليفربول ومنحهم الفرصة للتعاقد مع اللاعب بدلاً من ذلك.

وتبلغ قيمة فابيو فييرا 17 مليون يورو وفقاً لموقع "نرانسفير ماركت"، ومن المُتوقع أن ينتهي عقده مع بورتو في 30 يونيو 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن فييرا لديه شرط جزائي في عقده مع بورتو قيمته 12.7 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي مُنفتح لبيع اللاعب حال حصوله على عرض مناسب.

وشارك فابيو فييرا هذا الموسم مع بورتو في 27 مباراة بالدوري البرتغالي نجح من خلالهم في تسجيل 6 أهداف بينما أرسل 14 تمريرة حاسمة.

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