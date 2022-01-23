فتح عبد الله نجل ماجد النفيعي؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، الباب أمام الأشبال لمساعدة الأندية التي ينتمون لها ماديًا، في محاولة للتغلب على الأزمات المالية التي يعاني منها البعض.

"عبد الله" عضو ذهبي بالأهلي:

قبل يومين، أعلن النادي الجداوي انضمام نجل النفيعي لقائمة الأعضاء الذهبيين بالنادي، بعد سداد قيمة العضوية التي تقدر بمائة ألف ريال سعودي.

موقف نجل رئيس الراقي فتح باب الهجوم على رجالات الأهلي، إذ أحرجهم في ظل تأخرهم عن تقديم الدعم المالي للنادي، في وقت كان يحتاج به الحصول على شهادة الكفاءة المالية في أسرع وقت. (طالع التفاصيل)

ونجح الراقي في حسم ملف الكفاءة المالية بشكل رسمي، بعدما سدد جزء من ديونه، واتفق مع الأطراف الأخرى على جدولة بعض المستحقات.

أشبال العروبة يقتدون بنجل النفيعي:

بعد موقف عبد الله، قام بعض أشبال نادي العروبة، الذي ينشط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بدعم النادي ماليًا.

العروبة أعلن عن تلقيه دعمًا من الشبل بدر عبد الله السالم، والشبل عبد الله سلطان المناع، دون الكشف عن قيمة الدعم.

موقف الشبلين حصد تفاعلًا كبيرًا من جمهور النادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مستبشرين خيرًا بمستقبل النادي في ظل وجود مثل هذا الدعم من الأشبال.

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