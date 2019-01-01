بعد لاعب ريال مدريد – تشاكا على رادار أتليتكو

أتليتكو مدريد يستهدف الحصول على خدمات السويسري الدولي خلال فترة الانتقالات الحالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

وضعت إدارة أتليتكو مدريد الإسباني، السويسري جرانت تشاكا لاعب أرسنال الإنجليزي هدفاً لها خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن أتليتكو مدريد يريد تدعيم خط وسطه بالسويسري الدولي، بالإضافة إلى ماركوس يورينتي لاعب ريال مدريد.

وشدد أندريا بيرتا المدير الرياضي للنادي الإسباني، على أن تشاكا كان هدفاً لفريقه منذ أن كان يلعب في الدوري الألماني بصفوف بوروسيا مونشنجلادباخ.

وانضم صاحب الـ 26 إلى عاماً إلى أرسنال في صيف 2016، مقابل 45 مليون يورو، حقق خلال تلك الفترة بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة.

أحرز هدف ⚽

صنع هدف 🅰️

حصل على جائزة رجل المباراة 🏅✅



مباراة رائعة من لاعب مانشستر يونايتد مع منتخب بلاده تشيلي 🇨🇱 أمام اليابان 🇯🇵 في كوبا أمريكا، رأينا فيها نسخة سانشيز "أرسنال" وليس "مان يونايتد".👌 pic.twitter.com/ZChCvLrFVm — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019

ولعب تشاكا مع المدفعجية 40 مباراة بمختلف البطولات الموسم الماضي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة، كما حصل على 13 بطاقة صفراء.