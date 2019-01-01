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بعد لاعب ريال مدريد – تشاكا على رادار أتليتكو

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أتليتكو مدريد يستهدف الحصول على خدمات السويسري الدولي خلال فترة الانتقالات الحالية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

وضعت إدارة أتليتكو مدريد الإسباني، السويسري جرانت تشاكا لاعب أرسنال الإنجليزي هدفاً لها خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن أتليتكو مدريد يريد تدعيم خط وسطه بالسويسري الدولي، بالإضافة إلى ماركوس يورينتي لاعب ريال مدريد.

وشدد أندريا بيرتا المدير الرياضي للنادي الإسباني، على أن تشاكا كان هدفاً لفريقه منذ أن كان يلعب في الدوري الألماني بصفوف بوروسيا مونشنجلادباخ.

وانضم صاحب الـ 26 إلى عاماً إلى أرسنال في صيف 2016، مقابل 45 مليون يورو، حقق خلال تلك الفترة بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وحيدة.

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ولعب تشاكا مع المدفعجية 40 مباراة بمختلف البطولات الموسم الماضي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة، كما حصل على 13 بطاقة صفراء.

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