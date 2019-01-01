بعد كأس آسيا 2019 - نجم الأردن يتلقى عدة عروض إيطالية وبلجيكية وقبرصية

موهبة النشامى تتصارع عليه الأندية الأوروبية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لفت موسى التعمري؛ لاعب منتخب الأردن، الأنظار إليه خلال مشاركته مع النشامى في كأس آسيا الإمارات 2019.

جناح أيمن النشامى المحترف في صفوف أبويل نقوسيا الصربي، شارك في ثلاث مباريات من أصل أربع خاضتهم الأردن في البطولة القارية، تمكن خلالهم من إحراز هدف وحيد وصناعة اثنين آخرين.

ووصل منتخب الأردن إلى دور الـ16 بالكأس الآسيوية بعدما تلقى هزيمة مفاجئة أمام فيتنام، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

رسميًا - فيتال مديرًا فنيًا لمنتخب الأردن حتى مونديال 2022

ووفقًا لقناة "الكأس" القطرية فإن سليم خير؛ رئيس نادي شباب الأردن، الذي نشأ به التعمري، أكد أن صاحب الـ21 عامًا تلقى عرضًا إيطاليًا بقيمة 12 مليون دولار، بجانب عرض من بروج البلجيكي قيمته 8 ملايين دولار، وأخيرًا عقد من أبويل القبرصي بـ15 مليون دولار.

موسى التعمري خرج معارًا من شباب الأردن في صيف 2017 إلى الجزيرة الإماراتي، الذي شارك معه في خمس مباريات فقط، وسجل أربعة أهداف خلال موسم كامل.

بينما خرج موهبة النشامى للاحتراف في أبويل في الميركاتو الصيفي الماضي، وخاض معه 19 مباراة، سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع آخر.