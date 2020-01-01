بعد قرار الزمالك.. هل يعلن الأهلي رحيل أزارو وصالح جمعة؟

هل كان ينتظر الأهلي قرار الزمالك للإعلان عن رحيل أزارو وصالح جمعة؟

أعلن نادي الزمالك عن قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

كان كاسونجو قد انتقل إلى الوداد المغربي الصيف الماضي على سبيل الإعارة ولكن عدم قيده لم يسمح له المشاركة.

عاد كاسونجو للتدريبات مع الزمالك مؤخرا وفقا لبرنامج تأهيلي وضعه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن الواضح أن كارتيرون اقتنع بإمكانيات كاسونجو وهو الذي سيكمل خطته في الفريق الأبيض خاصة مع عملية التدوير الذي يقوم بها.

تقارير عدة ربطت اقتراب رحيل الثنائي وليد أزارو وصالح جمعة من الأهلي بانتقال أحدهما للزمالك وقيده في المكان المتبقي بقائمة الأبيض.

وأجل الأهلي حسم مصير الثنائي حتى لا يرد الزمالك صفعة تعاقد الأحمر مع محمود عبدالمنعم كهربا بشكل سريع.

وبعد إعلان قيد كاسونجو رسميا، هل يعلن الأهلي رحيل الثنائي بعد التأكد من عدم انضمامهم للزمالك في فترة الانتقالات الحالية، أم يخرجهم على سبيل الإعارة تخوفا من الانضمام للأبيض في الصيف المقبل؟