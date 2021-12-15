بعد قرار الاعتزال.. ميسي يوجه رسالة وداع عاطفية إلى أجويرو

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة عاطفية إلى مواطنه سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة الذي أعلن الأربعاء اعتزال كرة القدم.

أجويرو انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، على أمل اللعب بجوار ميسي صديقه المقرب، لكن المشاكل التعاقدية أدت إلى رحيل هداف "البلوجرانا" التاريخي إلى باريس سان جيرمان.

وفي رسالته إلى أجويرو، سلط ميسي الضوء على الطريقة التي أصبحا بها أصدقاء مقربين، واللحظات الجيدة التي كانت بينهما على أرض الملعب، مثل الفوز بلقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين.

رسالة ميسي إلى أجويرو جاءت عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وتضمنت مجموعة صور في لهما معًا.

وكتب ميسي: "عمليًا فإننا قضينا كامل مسيرتنا معًا، أجويرو لقد مررنا ببعض اللحظات الرائعة وأخرى لم تكن رائعة جدًا".

وأضاف: "لكن كل هذه اللحظات جعلتنا نقترب أكثر ونصبح أصدقاء أفضل، وسنواصل قضاء الوقت معًا بعيدًا عن الملعب".

وأكمل: "مع الفرح الكبير برفع كأس كوبا أمريكا قبل فترة وجيزة، مع كل الإنجازات التي حققتها في إنجلترا، في الحقيقة من المؤلم الآن أن ترى الطريقة التي ستضطر بها للتوقف عن فعل ما تحب".

وتابع: "أنا متأكد من أنك ستستمر في الشعور بالسعادة لأنك شخص يشع السعادة وأولئك الذين يحبونك سيكونون هنا من أجلك".

وأردف: "الآن تبدأ مرحلة جديدة من حياتك، وأنا مقتنع أن ستستمتع بها بابتسامة على وجهك، وبكل الحماس الذي تضعه في كل شيء".

واختتم ميسي: "أتمنى لك كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرًا يا صديقي، سأفتقد كثيرًا كوننا معًا على أرض الملعب عندما نلتقي في المنتخب الوطني".

يذكر أن أجويرو لعب خمس مباريات فقط مع برشلونة قبل أن يتعرض لأزمة قلبية أجبرته على الاعتزال، وتمكن من تسجيل هدف وحيد في مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو.

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