بعد قرار الاستئناف .. مطالبات جديدة من النصر في قضية كنو!

قررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، الاستئناف على قرارات غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشان قضية محمد كنو لاعب الهلال.

كنو تسبب في أزمة، حينما وقع على عقود انضمامه لنادي النصر في الفترة الحرة له، ثم قام بتجديد عقده مع نادي الهلال، ليقوم مسؤولي النادي الأصفر بتقديم شكوى ضد.

ما هي القرارات التي تم اتخاذها ضد كنو؟

قضية النصر وكنو والهلال كانت الشغل الشاغل للوسط الرياضي السعودي منذ يناير الماضي، وسط استنكارات من النصراويين لتأخر الجهات المسؤولة في إصدار القرارات.

اللاعب دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير الماضي، ودخل في مفاوضات مطولة مع ناديه لتجديد العقد، لكن اختلف الطرفان في الأمور المالية.

هنا دخل العالمي على الخط وقدم عرضًا مغريًا لكنو، ليقوم الأخير بالفعل بالتوقيع على عقود ارتداء القميص الأصفر في نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر.

لكن بعدها نجح الهلال في إقناع كنو بالتجديد، وبالفعل وقع على عقود بقائه في القلعة الزرقاء، ليخالف اللوائح بالتوقيع لناديين في آن واحد.

النصر قدم شكوى رسمية للجهات المسؤولة، لتقوم غرفة فض المنازعات قبل يومين بإنصافه، وإيقاف كنو وحرمان الهلال من التعاقدات، بجانب إجبارهما على دفع تعويض مادي للعالمي. (اقرأ التفاصيل)

ما هي مطالبات النصر الجديدة في قضية كنو؟

وأكدت صحيفة "الرياض" السعودية، على أن الهدف والسبب من الاستئناف هو أن إدارة النصر ترى أنها متضررة من القرارات التي تم إصدارها ليلة عيد الفطر المبارك، خاصة على الجانب المادي.

نادي النصر يطالب في الاستئناف الحصول على الشرط الجزائي كاملًا قيمته 27 مليون ريال، خاصة وأن اللاعب لم يتقيد بالشروط الخاصة بالعقد، بعد توقيعه لنادي الهلال دون أي سبب مشروع.

إدارة العالمي تطالب بالحصول على أيضًا مبلغ 7.5 مليون ريال، قيمة مقدم العقد التي حصل عليها اللاعب بعد التوقيع للنصر، وهو الأمر المنفصل عن الشرط الجزائي.

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