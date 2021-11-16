بعد قدوم تشافي وألفيش.. برشلونة يعلن رحيل سكرتيره الفني !

خطوة جديدة نحو المستقبل تحدث داخل نادي برشلونة الإسباني، برحيل أحد المديرين بالفريق، استمرارًا لعملية تصحيح المسار.

برشلونة أعلن مؤخرًا عن قدوم تشافي هيرنانديز كمدرب للفريق، خلفًا للمقال رونالد كومان الذي تدهورت النتائج في الأشهر الأخيرة من ولايته.

تشافي بدأ عمله سريعًا، بالتعاقد مع داني ألفيش نجم الفريق السابق في صفقة انتقال حر، لينضم إلى صفوف النادي حتى يونيو 2022.

والآن أعلن النادي عن رحيل رامون بلانز السكرتير الفني، بعدما تم التوصل لإنهاء العقد بين الطرفين.

وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي:"توصلنا إلى اتفاق مع رامون بلانز من أجل إنهاء العقد الذي كان ملزمًا للطرفين حتى 30 يونيو 2022، بناء على طلبه الشخصي".

وأضاف:"نود أن نعلن علنًا عن كل الامتنان تجاه رامون بلانز لاحترافه والتزامه ومساهماته طوال العامين الماضيين، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح".

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يذكر أن برشلونة ارتبط بالتعاقد مع العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، أبرزهم حكيم زياش، تيمو فيرنر ورحيم ستيرلينج وغيرهم.