بعد فوزه بالثلاثية.. مانشستر سيتي يحطم الرقم القياسي لجوائز المكافآت المالية

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن فريق مانشستر سيتي سيحصل على مبلغ مالي ضخم بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023.
وحقق فريق مانشستر سيتي بالأمس فوزًا غاليًا على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 1-0 في نهائي بطولة دوري الأبطال ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.
ووفقًا لصحيفة "the mirror” فإن انتصار مانشستر سيتي بالأمس أدخل في خزائن النادي مبلغ 95 مليون جنيه إسترليني مما رفع مجموع جوائزه المالية لهذا الموسم إلى ما يقرب من 280 مليون جنيه إسترليني.
وحصل مانشستر سيتي على مبلغ 180 مليون جنيه إسترليني بعد تتويجهم بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي، بالإضافة لمبلغ 3.9 مليون جنيه استرليني حصلوا عليه بعد فوزهم ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي.
وسيساعد هذا المبلغ المالي الضخم إدارة النادي في جلب أفضل الصفقات خلال فترة الانتقالات القادمة، لزيادة قوة الفريق ومواصلة تحقيقه للألقاب.
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