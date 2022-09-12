بعد فشله في التكيف مع تين هاج .. نجوم يونايتد يتوقعون رحيل رونالدو في يناير

رونالدو لا يزال يفكر في الرحيل عن أولد ترافورد وسيبحث عن ذلك في الميركاتو الشتوي

لا يزال لاعبو مانشستر يونايتد يعتقدون أن كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن أولد ترافورد، حيث يتوقعون منه أن يضغط على الإدارة من أجل الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

حاول النجم البرتغالي الرحيل عن الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية، رغبة منه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه وجد أن الأندية الأوروبية الكبرى تغلق الباب أمامه بسبب كبر سنه.

وعلى الرغم من تسجيله 24 هدفًا في الموسم الماضي، بدأ رونالدو مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل أساسي والتي خسرها الشياطين الحمر بنتيجة 4/0 أمام برينتفورد، مع تفضيل المدير الفني إريك تن هاج لماركوس راشفورد في قيادة خط الهجوم مانشستر يونايتد.

هل يضغط رونالدو على الإدارة للرحيل في ميركاتو الشتاء؟

يعتقد تين هاج أن راشفورد قادر على تسجيل 20 هدفًا على الأقل هذا الموسم لمساعدة يونايتد في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يلتزم بالاعتماد على راشفورد في خط الهجوم، مما يجعل نجوم مانشستر يعتقدون أن الدون سيُفضل الرحيل بسبب صعوبة التكيف مع أسلوب مدرب الفريق بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مصدر مقرب من مانشستر يونايتد لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "أحب اللاعبون عودة رونالدو إلى التدريبات، لكنهم كانوا محبطون بغيابه عن الفترة التحضيرية".

وأشار التقرير إلى أن تين هاج بذل الكثير من العمل لإعطاء الفريق معلومات مفصلة حول ما يريدهم أن يفعلوه وكيف يريدهم أن يلعبوا هذا الموسم.

ومن الواضح أن النجاح الذي حققه مانشستر يونايتد هذا الموسم جاء من اتباع التعليمات التكتيكية بدلًا من التألق الفردي الذي اعتمدوا عليه الموسم الماضي.

حصل رونالدو على فرصة جديدة من المدرب الهولندي حيث اختاره في التشكيل أساسي ضد ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي الخميس الماضي، لكنه بدا بعيدًا عن الوتيرة حيث تعرض يونايتد إلى هزيمة مفاجئة 1-0 ضد خصمه الإسباني.