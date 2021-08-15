بعد فسخ التعاقد .. التعويضات التي سيدفعها الاتحاد لبريجوفيتش

كم سيحصل اللاعب الصربي من الاتحاد؟

نجحت أخيرًا إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في فسخ عقد اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليرحل المهاجم عن صفوف العميد.

الاتحاد كان يحاول الفترة الماضية إنهاء التعاقد مع بريجوفيتش، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي بما يقدمه اللاعب.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن بريجوفيتش، وافق على جدولة مستحقاته المالية مع نادي الاتحاد، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

بريجوفيتش وافق على الحصول على مبلغ 7 ملايين يورو، ثم 4 ملايين أخرى، وذلك بعدما تنازل عن مليون يورو لنادي الاتحاد، لينتهي مشواره مع النمور.

جاء ذلك ضمن إطار سعي إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، للتخلص من كافة الالتزامات المالية، للحصول على شهادة الكفاءة المالية، لكي تتمكن الإدارة من قيد اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو.

بريجوفيتش لم يقدم المستوى المنتظر منه مع نادي الاتحاد، وذلك منذ أن انضم للفريق في يناير 2019 قادمًا من باوك اليوناني، حيث خرج على سبيل الإعارة الموسم قبل الماضي، ليعود مجددًا الموسم الماضي ولم يقدم أي جديد.

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إدارة الاتحاد تسعى لتسجيل كورونادو، الذي غاب عن المشاركة في مباراة الفيحاء، التي انتهت لصالح الأخير بهدف دون رد، لكي يلحق بمواجهة الرائد بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.