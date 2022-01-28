بعد فاتي.. برشلونة يضطر إلى عدم المخاطرة بنجم آخر بسبب الإصابات

يتواصل كابوس الإصابات في اقتحام برشلونة، إذ تساور الشكوك تشافي هيرنانديز والأطباء بشأن حالة ممفيس ديباي.

وتعرض ديباي في ديسمبر الماضي لإصابة في عضلة الفخذ اليسرى، ومنذ ذلك الحين لم يلعب سوى مباراتين أمام غرناطة وريال مدريد بالسوبر.

وبسبب تلك الإصابة، غاب الدولي الهولندي عن 8 من آخر 10 مباريات لبرشلونة، ليترك تأثيرًا كبيرًا باعتباره كان قبلها الهدف الأول للبلوجرانا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن القلق يحيط بمسؤولي برشلونة بشأن الحالة البدنية لديباي حاليًا بسبب آلام الفخذ الأيسر التي لا تتوقف.

هذا ما دفع تشافي برفقة الجهاز الطبي إلى اتخاذ قرار بعدم المجازفة أبدًا بديباي مهما كانت الكُلفة الفنية بأرض الملعب، فأي تفاقم للإصابة سيبعده طويلًا جدًا عن عالم كرة القدم.

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شهر فبراير سيشهد مباريات كثيرة هامة محليًا وكذلك في الدوري الأوروبي، ومع ذلك فإن قرار تشافي هو أخذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة، على طريقة ما فعله مع أنسو فاتي.

أزمة ديباي تطرح الكثير من الضغوطات على برشلونة في الأيام المتبقية من الميركاتو الشتوي لدعم الهجوم، فإن استمر غيابه لفترة طويلة مع عدم تعويضه، ستكون أيام البرسا الهجومية صعبة للغاية.

ويحاول برشلونة حاليًا إيمانًا بالوضع القائم من إصابة فاتي وكذلك ديباي التعاقد مع مهاجم صريح، لكن الأمر يتوقف على موقف عثمان ديمبيلي.