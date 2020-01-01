بعد غياب 82 يومًا | هازارد أساسيًا مع ريال مدريد

هازارد سيشارك أساسيًا أمام سيلتا فيجو في الجولة 24 من الليجا

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو والتي شهدت تواجد إيدين هازارد.

ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

هازارد تعرض للإصابة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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وكانت آخر مباراة لعبها البلجيكي بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، أي أنّه لم يشارك في اي لقاء منذ 82 يومًا من بينها 10 مباريات في الدوري و3 لقاءات في كأس الملك ومواجهة واحدة في التشامبيونزليج.

هازارد سجل هدفًا وصنع 4 أهداف في 13 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري وغاب عن أغلب فتراته بسبب الإصابة.

ريال مدريد يتساوى في النقاط مع برشلونة ويحتاج إلى الفوز لأجل الابتعاد بالصدارة.