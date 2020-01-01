بعد غياب 8 أشهر .. تحديد موعد عودة عبد الله عطيف لتدريبات الهلال

عطيف أصبح جاهزًا وهذا موعد عودته إلى الملاعب..

اقترب عبد الله عطيف، لاعب وسط فريق نادي الهلال، من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه، تمهيدًا للمشاركة في المباريات الرسمية، خلال الموسم الجاري.

عبد الله عطيف غاب عن صفوف نادي الهلال، في ظل خضوعه للتأهيل الطبي، بعدما أجرى عملية في الرباط الصليبي خلال شهر مارس الماضي، بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عطيف سيعود إلى تدريبات الهلال، بعد فترة التوقف الحالية بسبب الأجندة الدولية، وذلك بعد غياب طويل.

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وغاب عطيف عن الجولات الماضية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بناء على توصية من الجهاز التأهيلي، كونه انقطع عن اللعب في المباريات فترة طويلة، على أن تكون عودته بشكل تدريجي.

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ومن المقرر أن يعود عطيف للمشاركة مع لاعبي الهلال، خلال الاستعداد لمواجهة النصر، في ديربي الرياض، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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وأجرى عطيف الجراحة في الرباط الصليبي، على يد رامون كوجات، الطبيب المتخصص في مثل تلك الإصابات، بعدما تعرض للإصابة في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي، خلال شهر فبراير الماضي.