بعد غياب أكثر من شهرين .. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات في البريمرليج

آخر فوز للشياطين كان في منتصف شهر سبتمبر على حساب ليستر سيتي

تمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على حساب نوريتش، بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

ويعد هذا هو الانتصار الأول للشياطين منذ 14 سبتمبر، عند الفوز على ليستر سيتي.

الشياطين الحمر افتتحوا أهداف المباراة في الدقيقة 21، عن طريق سكوت ماكتومناي بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 28، أهدار ماركوس راشفورد فرصة تعزيز النتيجة بعد إضاعته لركلة جزاء تصدى لها كرول حارس أصحاب الأرض.

ولكن سريعاً جاء الرد من راشفورد في الدقيقة 30 عندما استلم تمريرة طولية من وسط الملعب، توغل بها وسددها بين أقدام الحارس لتسكن الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

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وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين، أهدر أنتوني مارسيال الهدف الثالث، بعدما أضاع أيضاً ركلة جزاء تصدى لها كرول.

الشوط الثاني كان أهدأ من الأول وفرض فيه الضيوف سيطرتهم، حتى الدقيقة 73 عندما مرر راشفورد الكرة إلى مارسيال بالكعب داخل منطقة الجزاء، ليضعها اللاعب الفرنسي من فوق كرول ليعزز فوز فريقه بهدف ثالث.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق، توغل هيرنانديز بمجهود فردي من وسط الملعب، ثم سدد تسديدة أرضية سكنت شباك دي خيا، معلناً عن الهدف الاول لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة الـ 13 في المركز السابع، وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس.