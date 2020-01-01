بعد غيابه بسبب كورونا.. كانتي يعود لتدريبات تشيلسي

خبر سار لتشيلسي وفرانك لامبارد بعودة نجولو كانتي

عاد النجم الفرنسي نجولو كانتي للمشاركة في الحصص التدريبية لتشيلسي بشكل كامل، وذلك قبل نحو أسبوع من عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود البريميرليج في السابع عشر من يونيو الجاري بعد توقفه لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في إنجلترا والعالم أجمع.

وبالنسبة لتشيلسي، تلقى البلوز خبرًا سارًا بعودة نجولو كانتي للتدريبات بشكل كامل مع بقية زملائه بعد أن غاب عنها خوفًا من أن يكون مصابًا بفيروس كورونا

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وكان كانتي قد غاب عن تدريبات تشيلسي الجماعية منذ أن تم استئنافها خلال الفترة الماضية استعدادًا لعودة منافسات كرة القدم المحلية في إنجلترا.

وكان السبب هو تخوف اللاعب من إصابته بفيروس كورونا بعد شعوره ببعض الأعراض، ليسمح له النادي بالابتعاد والبقاء في حالة العزل الذاتي.

وشارك كانتي في حصة تدريبية واحدة مع تشيلسي منذ عودة التدريبات وكانت تحديدًا في التاسع عشر من مايو الماضي بعدما جاءت نتائج الفحوصات التي خضع إليها سلبية.

ولكن كانتي أبدى تخوفه من الإصابة بفيروس كورونا بسبب بعض الأعراض والمتاعب والإرهاق بعد بذل أي جهد، ليغيب 3 أسابيع بشكل احترازي.

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يذكر أن تشيلسي سيعود إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة لقاء أستون فيلا مساء الأحد الحادي والعشرين من يونيو الجاري.