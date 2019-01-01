بعد غضب الجمهور - السلطات الكورية تفتح التحقيق في غياب رونالدو

ما سبب أزمة غياب رونالدو عن مباراة نجوم كوريا في سيول؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

فتحت السلطات الكورية تحقيقًا مع أحد الشركات المحلية بسبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة يوفنتوس ضد نجوم كوريا في سيول.

يوفنتوس تعادل بنتيجة 3-3 مع نجوم كوريا في مباراة تواجد فيها كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ السلطات الكورية فتحت تحقيقًا ضد شركة "ذا فاستا" والتي نظمت مباراة بين يوفنتوس ونجوم كوريا وذلك بسبب وعدهم بمشاركة كريستيانو رونالدو وهو ما لم يتحقق.

وأوضحت الصحيفة أنّ تذكرة حضور المباراة بلغت نحو 300 يورو ولكن الجمهور خرج مستاءً بسبب عدم مشاركة صاروخ ماديرا في اللقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عدد كبير من الجمهور دشن عريضة للهجوم على الشركة الراعية للقاء واتهامها بالاحتيال، خاصة وأنّهم تلقوا وعد بمشاركة رونالدو ولو لمدة 45 دقيقة.

وأكد يوفنتوس أنّ اللاعب الحاصل على 5 كرات ذهبية لم يشارك في اللقاء لشعوره بانزعاجات في العضلات وتفضيل المدرب إراحته.

جدير بالذكر أنّ البيانكونيري يخوض أول مباراة له في الدوري الإيطالي يوم 24 أغسطس ضد بارما.