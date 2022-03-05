بعد عودته .. أول رسالة من فيريرا إلى جماهير الزمالك

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا؛ المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد عودته مرة أخرى.

فيريرا يعود مرة أخرى إلى نادي الزمالك

بعد مرور 7 سنوات على تجربة فيريرا الأولى مع الزمالك، عاد مجددًا من أجل تدريب الفريق الأبيض، وذلك خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن عن فسخ التعاقد بالتراضي بينه وبين كارتيرون، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

كارتيرون رحل عن الزمالك ليتولى تدريب الاتفاق السعودي، بينما اتفقت إدارة القلعة البيضاء مع البرتغالي فيريرا للعودة مجددًا خلفًا للمدرب الفرنسي.

ما هي رسالة فيريرا إلى جماهير الزمالك؟

وعبر فيريرا عن سعادته الكبيرة للعودة مجددًا إلى نادي الزمالك، بعد رحيله عام 2015 وغيابه 7 سنوات كاملة، لم يخض فيها سوى تجربة واحدة مع نادي السد القطري.

وكتب فيريرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة إلى الجماهير، حيث قال فيها:

"أشكر جماهير الزمالك على الرسائل الطيبة التي أرسلوها إلي، أعود إلى نادي الزمالك بكل سرور، ولدي طموح كبير، أراكم قريبًا".

اقرأ أيضًا ..

ماهي تفاصيل عقد فيريرا مع الزمالك؟

الزمالك يعرض على أبو جبل التجديد ثم الاحتراف للنصر!

رسميًا | بعد أيام من فسخ عقده مع الزمالك .. كارتيرون يعود للدوري السعودي