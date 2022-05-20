بعد عودتهما للتدريبات .. ما موقف صلاح وفان دايك من نهائي الأبطال؟

تلقى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول دفعة قوية قبل المباراة الحاسمة أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي مساء الأحد المقبل.

ويتنافس مانشستر سيتي وليفربول على لقب البريمييرليج هذا الموسم، حيث يتصدر السيتي لقب المسابقة برصيد 90 نقطة بينما يأتي الريدز في المركز الثاني برصيد 89 نقطة.

وتغيب محمد صلاح وفيرجيل فان ديك عن الفوز أمام ساوثهامبتون بسبب مشاكل في الفخذ والركبة على التوالي، حيث تعرض كلا اللاعبين لإصابات خلال فوز ليفربول أمام تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

صلاح وفان دايك يعودان للمشاركة في تدريبات ليفربول

ظهر الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك في تدريبات ليفربول الجماعية استعداداً لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الـ 38 والاخيرة في صراع التتويج بلقب البريميرليج.

وبالرغم من رغبة ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فإن المدرب يورجن كلوب سيحذر أيضًا من مخاطر الدفع بالثنائي صلاح وفان ديك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 28 مايو المقبل.

ويتقدم صلاح حاليًا بهدف واحد (22) على سون هيونج مين لاعب توتنهام (21) في معركة الفوز بلقب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كلوب يتحدث عن موقف صلاح وفان دايك من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

الأمر الآن متوقفاً على مدى استجابة الثنائي والأداء المُقدم في التدريبات الجماعية، ليحسم الألماني موقفهم من المشاركة أمام ريال مدريد بدوري الأبطال.

وعن احتمالية مشاركة الثنائي أمام وولفرهامبتون قال كلوب: "أتفهم معركة تسجيل الأهداف مع سون ولكن ليس هناك فرصة لأن نتحمل أي مخاطر، مو لا يريد المخاطرة أيضًا قبل النهائي المرتقب، ليس هناك شك في ذلك".

واختتم حديثه قائلاً: "الحل الأمثل بالنسبة لي أن يلعبان في عطلة نهاية الأسبوع ضد وولفرهامبتون، من أجل الحفاظ على إيقاع الفريق، أو على الأقل أن يشاركان من على مقاعد البدلاء".

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