بعد عودة شائعات بايرن ميونخ .. جوارديولا يكرر طلبه القديم لساني

هذا ما يريده الفيلسوف من نجمه الألماني

رغم ظهور الشاب الألماني ليروي ساني بمستوى جيد في ودية اليوم الأربعاء ضد كيتشي، التي حسمها مانشستر سيتي بسداسية مقابل هدف، إلا أن المدرب الكاتلوني بيب جوارديولا، أصر على أن صاحب الـ23 عامًا، لديه أفضل من ذلك مرتين أو ثلاثة ليقدمه للقميص السماوي.

وجاء حديث الفيلسوف عن مستقبل لاعب شالكه السابق، بعد عودة الشائعات التي تربط مستقبله بالعودة إلى البوندسليجا عبر بوابة كبير القوم بايرن ميونخ، وذلك حتى بعد رفض العرض الذي تقدم به بطل الألمان، لإبرام الصفقة، لحاجة نيكو كوفاتش للاعب قادر على تعويض رحيل الأيقونة فرانك ريبيري.

وما ضاعف الشكوك حول مستقبل ساني مع أصحاب ملعب "الاتحاد"، بعد رفض عرض انتقاله إلى البايرن، تعثر مفاوضات تجديد عقده على مرتين، الأولى كانت في مثل هذه الأيام العام الماضي، والثانية التي لم تتم حتى هذه اللحظة، وذلك وفقًا لما يتردد، لاعتراض اللاعب على كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء.

وعكس ما قاله جوارديولا الأسبوع الماضي، أنه لا مكان لغير السعداء مع بطل البريميرليج في آخر عامين، في رسالة ضمنية لليروي ساني، لرفضه تمديد عقده، عاد اليوم بعد الفوز على ممثل هونج كونج "قدم مباراة جيدة، خاصة في الشوط الثاني. وأنا أقدره على المستوى الشخصي ومعجب كثيرًا بموهبته، وأعتقد أنه يستطيع أن يكون أفضل مرتين أو ثلاثة. وأقول دومًا أنني أريده أن يبقى معنا".

وتمكن ساني من تسجيل هدفين في مهرجان أهداف السيتيزينز، ضمن جولته الاستعدادية الآسيوية قبل بدء حملة الدفاع عن الألقاب المحلية الثلاثة، التي احتكرها الفريق الموسم الماضي.

الاسم : دي روسي

المهنة : استخلاص الكرة بدرجة مقاتل 💪👌pic.twitter.com/Rveb99uniu — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

وانتقل الجناح الشاب إلى السيتي مع وصول جوارديولا في صيف 2016، مقابل رسوم بلغت قرابة الـ40 مليون جنيه إسترليني، وطوال هذه الفترة تطور مستواه مع الفريق، وكان من العناصر المؤثرة في تتويج الفريق بلقب البريميرليج آخر عامين، رغم أنه في أوقات كثيرة كان يشارك كبديل، لكن بوجه عام، لديه في سجله الرسمي 39 هدفًا من مشاركته في 133 مباراة بالقميص السماوي في كل البطولات.