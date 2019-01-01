بعد عودة الإسماعيلي لدوري الأبطال - "كاف" يعلن موعد مباراتي شباب قسنطينة

تعرف على موعد مباراتي الإسماعيلي بدوري أبطال إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراتي الإسماعيلي في الجولتين الثالثة والرابعة أمام شباب قسنطينة الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، أكد على أن المواجهة الأولى بين الإسماعيلي وشباب قسنطينة بالجولة الثالثة، ستقام يوم 23 فبراير الجاري، حيث ستقام في مصر.

المباراة الثانية ستقام يوم 2 مارس القادم في الجزائر، بالجولة الرابعة ضمن منافاست المجموعة الثالثة.

💢 استقالة المستشار القانوني لنادي @ismailyofficial نهاد حجّاج من منصبه بسبب اعتراضه على التدخل في مهام عمله والأجواء "الغير صحّية" على حد تعبيره pic.twitter.com/tnQyer3Cqt — جول مصر (@goaleg) February 13, 2019

جاء ذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي استبعاد الإسماعيلي، بعد أحداث الشغب التي حدثت في مباراة الإفريقي التونسي بالإسماعيلية.

وتقدم الإسماعيلي باستئناف بعدها، ليعود من جديد للمشاركة في البطولة، واستئناف مبارياته ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي سيحدد فيما بعد قراراته بشأن مباراة الإسماعيلي أمام الإفريقي التونسي، والتي كانت قد انتهت بتفوق الأخير.