بعد عقوبات الاحتراف .. أول تحرك من الاتحاد في قضية حمدالله

إدارة العميد تتحرك في فضية حمد الله

تحركت إدارة نادي الاتحاد، بعد العقوبات التي تم إصدارها من جانب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قضية عبد الرزاق حمد الله وفريقه السابق النصر.

ما هي قرارات اللجنة بخصوص عقوبة الاتحاد وحمد الله؟

اللجنة قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

كيف تحرك نادي الاتحاد؟

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن إدارة نادي الاتحاد ستقوم برفع طلب التدابير الوقتية إلى مركز التحكيم الرياضي، وتعليق عقوبة إيقاف عبد الرزاق حمد الله.

الاتحاد سيطالب بتعليق العقوبة، لحين النظر في الاستئناف الذي سيقدمه نادي الاتحاد، لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد قرارات لجنة الاحتراف.

جاء ذلك بعد قرار لجنة الاحتراف في قضية التسجيلات التي قدمها نادي النصر، ويتهم فيها مسؤولي الاتحاد بتحريض المهاجم المغربي على فسخ عقده مع النصر والانتقال إلى العميد في صفقة انتقال حر.