بعد عزله .. ميندي يكشف نتائج اختبار كورونا

المدافع الفرنسي يشكر الجميع على رسائل الدعم

بعث مدافع مانشستر سيتي بنجامين ميندي، رسائل مطمئنة لمشجعي النادي، عن نتائج اختبار الكشف عن كورونا، الذي خضع له في منتصف الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم مانشستر سيتي لموقع Goal، إن النادي علم بإصابة أحد أفراد عائلة الدولي الفرنسي بالوباء التاجي، وهو ما عجل بعزله في حجر صحي، قبل حتى ظهور نتائج اختبار الفيروس.

واليوم السبت، أكد المدافع الأيسر عبر منصته على "إنستجرام"، أن نتائج الاختبار جاءت سلبية، مع ذلك، سيتبع الإرشادات الطبية، لتفادي تعرضه للمرض.

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وكتب "أود أن شكركم على رسائل الدعم التي تلقيتها بعد الأخبار المتعلقة بالحجر الصحي"، مع اقتباس بتعليمات منظمة الصحة العالمية لتجنب كورونا.

وأضاف "كانت نتائج الاختبار سلبية، لكن المهم أن يتحمل الجميع مسئولياتهم في هذه الفترة الصعبة، ليس فقط لحماية أنفسنا، بل لحماية الأضعف في مواجهة الوباء".

وختم "لذا أدعوكم إلى إتباع التعليمات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار المرض في أسرع وقت ممكن لتعود الحياة إلى طبيعته. اعتن بنفسك وأحبابك".

وتسبب المرض المنتشر في أكثر من 100 دولة في مختلف أنحاء العالم، في تأجيل أهم الأحداث الرياضية والكروية، منها على سبيل المثال الدوري الإسباني والإنجليزي، وقبلهما قامت الحكومة الإيطالية بتعليق كافة الأنشطة الرياضية لأجل غير مسمى، بعد تفشي المرض بصورة فاقت كل التوقعات.