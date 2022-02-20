بعد عرض باريس.. ريال مدريد يرسل “التهديد” الأخير لمبابي

بدأ القلق يساور مسؤولي ريال مدريد بشأن انتقال كيليان مبابي إليهم، وأرسلوا رسالة "تهديد" له إن مدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وكانت الصحف الفرنسية قد أشارت إلى عرض تاريخي من باريس لمبابي لتجديد عقده لعام إضافي، براتب أسبوعي مليون يورو.

صحيفة "تايمز" البريطانية كشفت أن ريال مدريد أبلغ مبابي أنه إن لم ينضم مجانًا لهم هذا الصيف، فإنه لن يرتدي القميص الملكي أبدًا.

ثمة اتفاق داخلي بين ريال مدريد ومبابي على كل شيء، لذلك فإن أخل اللاعب به بأي صورة، سيتم حرمانه من الانضمام لسانتياجو برنابيو.

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ليس هذا فحسب، بل إن مسؤولي الريال قرروا توجيه أموال التعاقد مع مبابي لضم إرلينج هالاند إن قرر التمديد لبي آس جي.

ريال مدريد واضح أن ضم نجم بقيمة مبابي أو هالاند أولوية قصوى في الصيف المقبل، لا سيما وأن النادي فشل طوال السنوات الماضية في ملء فراغ كريستيانو رونالدو.

وربما كانت خطة مبابي هي الاستمرار لعام مع باريس، ثم الانضمام إلى الريال في صيف 2023، إلا أن الفكرة لا تعجب فلورنتينو بيريز أبدًا.

حتى الآن موقف مبابي البالغ من العمر 22 عامًا لا يزال ضبابيًا، في وقت قيل به أنه عدل عن فكرة الانضمام للريال بعد أداء الميرينجي أمام باريس.