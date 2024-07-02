بعد عرض القادسية الضخم .. ألفارو موراتا يحسم مستقبله مع أتلتيكو مدريد

المهاجم الإسباني حسم موقفه

حسم ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا موقفه من عرض القادسية السعودي الضخم لضمه الموسم القادم.

القادسية ينشط بقوة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وذلك استعدادًا لخوض موسمه الأول بعد غياب طويل في دوري روشن السعودي عقب فوزه بدوري يلو الموسم الماضي.

النادي ضم 5 لاعبين جدد حتى الآن هم ناتشو فيرنانديز وكوين كاستيلس وجوليان كينونيس وناهيتان نانديز وحسين القحطاني، وقد قدم مؤخرًا عرضًا وُصف بالضخم للمهاجم المتواجد في ألمانيا حاليًا حيث يخوض مع منتخب بلاده غمار بطولة يورو 2024.

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الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، أكد عبر منصة إكس أن موراتا رفض العرض السعودي وقرر البقاء مع ناديه الإسباني للموسم القادم، خاصة في ظل ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2026 ورغم فقدانه مكانه الأساسي في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

رومانو أكد أن المهاجم صاحب الـ32 عامًا أبلغ إدارة ناديه والمدرب دييجو سيميوني بقراره البقاء في مدريد الموسم المقبل.