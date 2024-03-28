بعد ظلم الصحافة .. جوارديولا في ورطة أمام آرسنال

موقف صعب لمانشستر سيتي ومدربه قبل لقاء آرسنال...

الخوف من إصابة اللاعبين شبحًا يطارد كافة الأندية، خاصة التي تسعى دائمًا لتكون بكامل قوتها لمواصلة السباق نحو تحقيق الألقاب، وفي فترة التوقف الدولي الأخيرة زار شبح الإصابات مانشستر سيتي، بإصابة اثنين من عناصره الأساسية.

وتعرض ثنائي منتخب إنجلترا، جون ستونز، وكايل ووكر، إلى إصابات في مباريات المنتخب الإنجليزي أمام بلجيكا، والبرازيل على الترتيب.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد طلب من لاعبيه، ادعاء الإصابات كي لا يشاركوا مع المنتخب الإنجليزي، خاصة وأن المباريات كانت ودية.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن غياب ستونز، ووكر، استمر حتى صباح اليوم الخميس، وغابا عن تدريبات مانشستر سيتي الاستعدادية لمباراة آرسنال المرتقبة.

وأفاد التقرير إلى أن مشاركة الثنائي في المباراة حتى الآن لم تتحدد، بسبب الإصابات، وإن كانت تشير التقارير إلى أن إصابة ووكر ستكون قوية وقد تبعده عن الملاعب لفترة أطول من ستونز.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة آرسنال مساء الأحد القادم في قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.