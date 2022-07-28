بعد طارق حامد .. جمهور الاتحاد يناشد الإدارة للتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق

المحور أحد المراكز التي يتوجب على إدارة الاتحاد تدعيمها في الصيف الجاري

"القطعة الناقصة" هكذا دعم جمهور نادي الاتحاد السعودي مطلبه الذي يناشد به الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، لإتمامه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ما هي صفقات الاتحاد الصيفية؟

العميد حتى الآن لم يبرم سوى صفقة وحيدة، كان يرغب في ضمها من موسم كامل..

طارق حامد؛ لاعب وسط الزمالك، هو أولى صفقات النمور الصيفية، إذ تم التعاقد معه مجانًا بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

أما التقارير فتتحدث عن مفاوضات بين الاتحاد والمغربي أشرف بنشرقي؛ لاعب الزمالك المصري والهلال السعودي السابق، إذ أنه لاعب حر حاليًا، في ظل نهاية عقده مع الفارس الأبيض.

من هو القطعة الناقصة ومطلب جمهور الاتحاد؟

"باريخو مطلب اتحادي" وسم تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية، يتفق به جمهور النادي الجداوي على ضرورة تعاقد ناديهم مع الإسباني داني باريخو؛ لاعب وسط فياريال الإسباني.

قناعة جمهور الاتحاد بباريخو تصل إلى حد أنهم يطالبوا الإدارة حال النجاح في ضمه، بالاكتفاء به، واصفين إياه بأنه القطعة الناقصة.

ويرى الاتحاديون أن مركز المحور هو من أضاع لقب الدوري عليهم في الموسم الماضي بعد إصابة المغربي كريم الأحمدي، معتبرين أن ضم باريخو سيكون مهر اللقب في الموسم المقبل.

من هو باريخو؟

صاحب الـ33 عامًا بدأ مسيرته في ريال مدريد، ولعب لعدة أندية إسبانية منها خيتافي وفالنسيا.

وخاض باريخو تجربة احترافية وحيدة في نادي كوينز بارك رانجرز الإنجليزي، لم تستمر سوى أربعة أشهر فقط.

في الموسم الماضي مع فالنسيا، شارك لاعب الوسط في 45 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 12 آخرين.