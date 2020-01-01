بعد ضم دي بيك .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد؟

المهمة ليست سهلة على المدرب أولي جونار سولشاير

نجح مانشستر يونايتد مؤخراً، في التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، في صفقة مميزة تمثل إضافة كبيرة جداً للنادي الإنجليزي.

يونايتد دفع 39 مليون يورو للحصول على خدمات دي بيك، وهو المبلغ الذي يستحقه النجم الهولندي الذي تألق بشكل واضح مع أياكس السنوات الماضية.

وبالنظر إلى الفريق الحالي للشياطين الحمر، سنجد أن المدرب أولي جونار سولشاير، يمتلك أحد أكثر خطوط الوسط إبداعاً في العالم، ولكن هل يعتبر ذلك كافياً للمنافسة على الدوري الإنجليزي مع ليفربول ومانشستر سيتي؟

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خط الدفاع

ربما لم يقدم هاري ماجواير المطلوب منه بشكل كامل الموسم الماضي، لكنه يعتبر أحد أهم العناصر الرئيسية في مانشستر ويمكن بناء الدفاع من حوله.

ماجواير يحتاج لقلب دفاع أفضل من العناصر المتاحة، خاصة فيكتور لينديلوف الذي تزداد الشكوك حول أحقيته في ارتداء قميص مانشستر.

العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى اهتمام مانشستر بضم دايوت أوباميكانو، الصفقة التي لو حدثت ستغير شكل دفاع الفريق تماماً.

مركز الظهير الأيسر كذلك يعتبر من المشاكل البارزة، لتدهور مستوى لوك شاو، وصغر سن براندون ويليامز اللاعب الشاب.

سيرخيو ريجيلون هو المرشح الأقوى، وهناك مفاوضات مع ريال مدريد لضمه، ولو جاء هو وأوباميكانو أو أي قلب دفاع آخر ستكون مشاكل الدفاع انتهت.

المحور الدفاعي

وسط مانشستر يونايتد يمتلك العديد من العناصر المميزة ولكن في الناحية الهجومية، مثل بول بوجبا وبرونو فيرنانديش ودي بيك، ولكن ماذا عن الوسط الدفاعي؟

الفريق يحتاج إلى لاعب يمكنه قطع الكرات وإفساد هجمات الخصم، الميزة التي امتلكها نيمانيا ماتيتش بقوة لكن مستواه في تخبط مستمر.

من غير المعلوم حتى الآن لماذا لم يحاول مانشستر التعاقد مع توماس بارتي من أتلتيكو مدريد، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو وفقاً للشرط الجزائي في عقده.

هل يؤمن سولشاير بالنجم الشاب سكوت مكتوميناي للدرجة التي جعلته يرفض التعاقد مع لاعب بهذا المركز؟ ربما يحدث ذلك نظراً للمستوى المميز الذي ظهر به اللاعب منذ تصعيده للفريق الأول.

صفقة هجومية

وأخيراً تأتي الحلقة الأهم في مانشستر، بالوصول إلى خط الهجوم، بتواجد أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد، مع الحاجة للاعب ثالث يساعدهما في الخط الأمامي.

جيسي لينجارد قد يرحل، ميسون جرينوود أمامه الكثير للتعلم، ونفس الأمر لدانييل جيمس، لذلك يحتاج مانشستر للاعب من الطراز العالمي لمساعدة راشفورد ومارسيال.

الحديث عاد مرة أخرى حول جادون سانشو، وإمكانية عودة النادي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الصفقة.

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سولشاير يستهدف بعض الأسماء الأخرى مثل كينجسلي كومان، ريتشارليسون، راؤول خيمينيز وغيرهم في حالة فشل التعاقد مع سانشو.

قيام مانشستر بتعزيز الهجوم بلاعب آخر، مع المحور الدفاعي أو نجاح مكتوميناي في مهمته، بالإضافة لترميم الدفاع، جميعها أسباب ستجعل الفريق من المنافسين الرئيسيين على لقب الدوري، لذلك الكرة الآن في ملعب إدارة النادي، بمساعدة سولشاير من أجل لتحقيق هذا الهدف، أو الاكتفاء بالمنافسة على الأربعة الكبار.