بعد ضم حمد الله .. الاتحاد يفاوض بيتروس لاعب النصر السابق

كشفت تقارير صحفية، عن دخول إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في مفاوضات مع البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب وسط نادي النصر السابق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الاتحاد نجح في ضم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السابق، بعد أن تم فسخ التعاقد معه، لينضم لصفوف النمور في صفقة انتقال حر.

الإعلامي الرياضي محمد البكيري، كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن دخول بيتروس ضمن خيارات نادي الاتحاد بجدية، لضمه في الشتاء.

وجاء نص تغريدة البكيري كالآتي: "في تطورات عاجلة: دخل المحترف البرازيلي بيتروس الذي قام نادي النصر بفسخ عقده قبل نهاية الفترة الصيفية الماضية بيومين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن خيارات إدارة نادي الاتحاد الجدية لاستقطابه في الفترة الشتوية".

محمد البكيري علق على دخول إدارة الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بقوة من أجل ضم لاعبين مميزين بعد صفقة حمد الله، والتفاوض مع بيتروس قائلًا: "ناويين على إيه يا اتحادية؟".

في تطورات عاجلة:

دخل المحترف البرازيلي #بيتروس الذي قام نادي #النصر بفسخ عقده قبل نهاية الفترة الصيفية الماضية بيومين. خلال ال24 ساعة الماضية ضمن خيارات إدارة نادي #الاتحاد الجدية لاستقطابه في الفترة الشتوية.

ناويين على ايه يا اتحادية؟😎 pic.twitter.com/yMb8C3ZRDX — محمد البكيري (@m_bukairy) December 18, 2021

يذكر أن نادي النصر كان قد أعلن قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عن توجيه الشكر إلى بيتروس ماتيوس، وإنهاء العقده معه، ليرحل عن صفوف الفريق، من أجل قيد البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، الذي تم التعاقد معه من صفوف الوحدة.

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وظل بيتروس بدون أي فريق خلال الفترة الماضية، حتى تم تسوية أموره المالية مع نادي النصر، ليرحل عنه بشكل رسمي، ويبدأ في التفاوض مع الاتحاد من أجل ضمه.