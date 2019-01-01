بعد ضم جريزمان - أتلتيكو مدريد يطلب 200 مليون يورو

تعرف على بيان أتلتيكو مدريد حول انضمام جريزمان

أصدر نادي أتلتيكو مدريد بيانًا رسميًا لرفض قيمة انتقال أنطوان جريزمان إلى صفوف برشلونة رغم إعلان النادي الكتالوني ضم اللاعب.

برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 120 مليون يورو وحصل على اللاعب.

وقال الروخي بلانكوس في بيان رسمي إنّ برشلونة اتفق مع جريزمان حينما كان شرطه الجزائي 200 مليون يورو وبالتالي يجب دفع هذا المبلغ للحصول على خدمات اللاعب وليس 120 مليون يورو.

وكان الشرط الجزائي للفرنسي قد هبط من 200 مليون إلى 120 مليون يورو في مطلع الشهر الجاري.

وأكدت إدارة النادي المدريدي أنّها سوف تقوم بجميع الإجراءات اللازمة لضمان الحصول على الحقوق القانونية.

⚪️🔴 بيان من أتلتيكو مدريد بشأن صفقة جريزمان 👇 pic.twitter.com/1fu5xPCZjy — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

برشلونة حاول التفاوض مع الروخي بلانكوس للتعاقد مع اللاعب وتسديد المبلغ على أقساط ولكن إدارة الفريق المدريدي رفضت.

جريزمان رفض حضور تدريبات أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي وتم توقيع غرامة مالية عليه.