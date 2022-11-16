بعد ضمه بدلًا من حارث .. زروري يعلق على انضمامه لقائمة المغرب

زروري ينضم إلى قائمة المغرب في المونديال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن قيام المدرب وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، بتوجيه الدعوة إلى أنس زروري، ليكون بدلًا من أمين حارث لاعب مارسيليا الفرنسي.

حارث كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه مارسيليا أمام موناكو، بالجولة 14 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، يوم الأحد الماضي.

وعلق زروري عن انضمامه إلى قائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس العالم قطر 2022، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب زروري عبر "إنستجرام": "حلمي تحقق، وأنا سعيد وفخور بالدفاع عن ألوان منتخب المغرب في أفضل مسابقة بالعالم، وأريد أن أشكر أسرتي والجماهير المغربية على المساندة التي وجدتها منهم".

وواصل: "لن أنسى المدرب على الثقة التي منحها لي، وأعطاني فرصة تحقيق حلم الطفولة، ديما مغرب".