بعد ضغوطات ضخمة.. شالكه يزيل اسم “روسي” من قميصه بسبب الصراع مع أوكرانيا

أعلن شالكه بصورة رسمية إزالة شعار شركة جازبروم الروسية من على قميصه، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

جازبروم ترعى النادي الألماني منذ سنوات طويلة، كما أنها من أهم رعاة مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ 2012.

وفي ظل ضغوط كثيرة، اضطر شالكه إلى إيقاف الرعاية، مما أدى لاستقالة ممثل الشركة في مجلس الإدارة، ماتياس فارنيج.

وأتى في البيان الرسمي للرويال بلوز "في ضوء الأحداث والتطورات والتصعيد في الأيام القليلة الماضية ، قرر النادي إزالة حروف الراعي الرئيسي".

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كما أضاف "هذه الخطوة أتت بعد مناقشات مع جازبروم جرمانيا، وبدلًا من شعارهم، سيوضع اسم النادي على القميص".

شالكه كان قد هبط إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، وهو الآن بالمركز الخامس برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر فيردر بريمن.

وعانى شالكه من أزمة اقتصادية كبيرة في آخر عامين، ليكون مصيره مجهولًا بعد خطوة إزالة اسم جازبروم من قميص الفريق.