النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بعد صيام أكثر من عامين.. إينياكي ويليامز يسجل أخيرًا في سان ماميس

التعليقات()
Getty Images
إينياكي ويليامز يسجل أخيرًا في ليجا سان ماميس

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

سجل النجم الإسباني الصاعد إينياكي ويليامز هدفًا في شباك نادي إشبيلية، ليكسر صيامه عن التسجيل في ملعب سان ماميس على مستوى بطولة الدوري.

اختيارات المحررين

وكان أتليتيك بيلباو قد أنهى شوط المباراة الأول أمام إشبيلية متقدمًا بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي تلعب بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الليجا.

وسجل هدف أسود الباسك الوحيد إينياكي ويليامز في حدود الدقيقة الثالثة والعشرين، ليكسر صيامه عن التسجيل في هذا الملعب في الليجا.

وامتد صيام ويليامز عن التسجيل في ملب سان ماميس في إطار الليجا إلى أكثر من عامين، حيث يرجع تاريخ آخر أهدافه هنام إلى ديسمبر 2016.

وكان الهدف الأخير لويليامز في سان ماميس على مستوى بطولة الدوري في مرمى نادي إيبار، وبدأ بعدها سلسلة الصيام عن التهديف.

يذكر أن إينياكي ويليامز كان قد شارك مع إشبيلية لأول مرة عام 2015، ومنذ ذلك الحين وهو أحد أهم لاعبي الفريق الباسكي.

الموضوع التالي:
كأس آسيا - كوبر يقود أوزبكستان للتأهل بفوزٍ كبير على تركمنستان
الموضوع التالي:
رسميًا - الأهلي المصري يتعاقد مع حمدي فتحي
الموضوع التالي:
سعد سهيل لـ"جول": الحكم لم يوفق في قراراته والحظ لم يكن حليفنا
الموضوع التالي:
مانشيني يشجع ميلان على ضم سينسي
الموضوع التالي:
برشلونة ينشر تشكيلًا خاطئًا لمباراة إيبار
إغلاق