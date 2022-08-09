بعد صلاة العيد .. لفتة جديدة من بلاكبيرن تثلج صدور مشجعيه المسلمين

بلاكبيرن روفرز يواصل مبادراته المذهلة مع المجتمع المسلم في المدينة، بالسماح لمشجعيه بأداء صلاة المغرب أثناء إحدى مباريات الفريق.

لا تتوقف مبادرات نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي مع مشجعيه المسلمين، حيث قرر تخصيص أماكن لهم لأداء الصلوات في وقت المباريات التي تقام على ملعب "إيوود بارك" معقل الفريق.

بلاكبيرن روفرز سبق له تقديم عدة مبادرات للمجتمع المسلم في المدينة، بدأها في مايو 2022، عندما احتضن ملعب الفريق صلاة عيد الفطر، وخصص عشب الملعب للمصلين الرجال والنساء، ورفع الأذان في أرجاء الملعب.

وكانت تلك السابقة الأولى من نوعها، وأصبح بلاكبيرن أول نادٍ إنجليزي يقيم صلاة العيد على ملعبه، والتي حضرها ما يصل إلى ألفي مصلي.

وتكرر الأمر نفسه في صلاة عيد الأضحى في يوليو الماضي، والتي اجتذبت أعدادًا أكبر من المجتمع المسلم في مدينة بلاكبيرن.

النادي الإنجليزي، وفي أحدث مبادراته لمشجعيه المسلمين، قرر تخصيص قاعة ليؤدي المشجعون صلاة المغرب، والتي تتزامن مع موعد مباراة بلاكبيرن أمام هارتلبول في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ونشر بلاكبيرن بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي جاء فيه: "المشجعون المسلمون الذين سيحضرون المباراة على ملعبنا ضد هارتلبول يوم الأربعاء، نتفهم أنكم ستحتاجون إلى أداء صلاة المغرب، رجاء توجهوا إلى أحد المضيفين للسؤال عن الاتجاهات، حيث قمنا بتوفير صالة لإقامة الصلاة".

وأضاف: "وسيقيم حافظ زيد، حامل التذكرة الموسمية للنادي، الصلاة في الساعة 8:55 مساءً".

وتابع: "لن تكون الغرفة متعددة الأديان في بلاكبيرن إند متاحة خلال هذه المباراة فقط، وسيتم توجيه المشجعين إلى الصالة المخصصة إذا كنت ترغب في حضور صلاة المغرب خلال الشوط الثاني".

واختتم البيان: "يجب على جميع المسلمين البالغين أداء خمس صلوات مفروضة في اليوم، وبالنسبة لمشجعينا المسلمين، نفهم أن أداء الصلاة أمر ضروري، ونفخر بأن نكون قادرين على توفير ذلك خلال أي مباراة في إيوود بارك".