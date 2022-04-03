بعد شنب المريسل .. "40 حاشية" تحدي إعلامي نصراوي جديد لمباراة الهلال والشباب

يبدو أنه الموسم الحالي هو موسم التحديات بالنسبة لإعلاميي نادي النصر السعودي، فبعد تحديات عبد العزيز المريسل، دخل معه على الخط زميله سعود الصرامي.

شارب المريسل كان ضحيته:

النصراوي المريسل دخل في هذا الموسم في عديد التحديات مع جمهوري الهلال والاتحاد، وخسر كلاهما.

رهانه الأول كان متعلقًا بمواجهة الهلال أمام تشيلسي الإنجليزي في كأس العالم للأندية الإمارات 2021. (طالع التفاصيل)

أما ر هانه الثاني فكان متعلقًا بمواجهة الاتحاد والشباب، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكلفه حلق شاربه. (طالع التفاصيل)

ما هو تحدي الصرامي؟

الهلال يلتقي اليوم الأحد، بالشباب، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي الوقت الذي يؤكد به الكثيرون أن الليث الأبيض سيهزم الزعيم، ولن يكون صيدًا سهلًا، يرى الصرامي أن الشباب لن يفعلها.

وأكد الإعلامي النصراوي أنه سيقوم بذبح 40 حاشية حال نجاح الليوث في العبور لنهائي كأس الملك.

وقال الصرامي، خلال تصريحاته لقناة "24 الرياضية": "يقولون نادي الشباب جاهز لهزيمة نادي الهلال!، أنا أتحدى الشباب يكسب، أتحدى!، الناس يقولون سعود الصرامي هو من أنحر أربع حواشي، إذا فاز الشباب على الهلال سأنحر 40 حاشية، وليس أربع".

الإعلامي الاتحادي عدنان جستنيه سخر من المريسل والصرامي، واصفًا إعلام النصر بأنه يسير على نهج واحد.

وكتب جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " سبحان الله كلهم استايل واحد وعود وتحديات واحد حلق شنبه بزيرو والثانية ما ادري ايش رايح يسوي،، اربعون ناقة حن عليه يابو الوليد وخلي الشباب يخسر تكفى".

يذكر أن الفريقين كانا قد التقيا في في منتصف فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المحلي، وفاز الزعيم بخماسية نظيفة، فيما انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 2-2.

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