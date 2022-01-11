بعد شبهة التلاعب في فحوصات كورونا .. ليفربول مهدد بالخضوع للتحقيقات!

كشفت تقارير صحفية عن تعرض رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لضغوطات من أجل فتح تحقيق مع نادي ليفربول بخصوص عدد إصابات كورونا في الفريق بعد تأجيل ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وكانت مباراة ليفربول مع آرسنال يوم الخميس الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة قد تأجلت، بسبب تفشي حالات فيروس كورونا في الفريق قبل أن يتم لعب مباراة كأس الاتحاد أمام شروسبري.

يورجن كلوب، مدرب ليفربول اعترف مؤخرًا بأن جميع الاختبارات جاءت إيجابية باستثناء واحدة كانت "إيجابية كاذبة" مما يعني أن الاختبارات اللاحقة أظهرت أن هؤلاء اللاعبين لم يكونوا مصابين بالفعل بفيروس كورونا.

وهو الأمر الذي دعا إلى غضب بعض الأندية وتقديم شكوى لرابطة الدوري الإنجليزي، حيث أنّ عددًا منها قد قام بالفعل بطلب تأجيلات هذا الموسم بسبب تفشي الفيروس وتم رفضها.

ما هو مطلب الأندية التي قامت بشكوة ضد ليفربول؟

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك"، فإن رابطة الأندية تلقت شكاوى من بعض الأندية، إذ تريد توضيحًا عن توقيت اكتشاف ليفربول نتيجة الاختبارات الأخيرة لأنه لو لم يكن ذلك قبل مباراة آرسنال فكان هناك احتمال أن تستمر المباراة كما هو مخطط له.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإنه يمكن للرابطة الآن فتح تحقيق في الحادث، وإذا تم إثبات الأمر فمن المفترض أن يتعرض ليفربول لعقوبة شديدة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة المؤجلة من المنتظر أن تقام مباراة الذهاب في "أنفيلد" 13 يناير على أن تلعب مباراة العودة 20 يناير على ملعب "الإمارات".

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