بعد شائعات الهلال والنصر .. سعود عبد الحميد يكشف موعد عودته للدوري السعودي

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نجم لانس يتحدث عن تجربته الاحترافية في صفوف لانس وقبلها في روما، ويرد على فكرة عودته للعب في الدوري السعودي عقب ربطه بعروض من كبار الأندية في دوري روشن

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كشف النجم السعودي سعود عبد الحميد، لاعب لانس، موقفه من العودة إلى دوري روشن من جديد، خصوصًا مع تكرار تردد اسمه في كل فترة انتقالات، وربطه بأندية من حجم الهلال والنصر والاتحاد.

وتحدث الظهير الأيمن لنادي لانس مع برنامج "في المرمى" وقال: "لم أغلق الباب، الفترة الحالية عندي أشياء لم أسويها بعد، أنا مبسوط بحب الجمهور ورغبتهم في عودتي، أركز فيما أفعله الآن".

وأكمل: "مفاوضات؟ لا أعرف حقيقة، أقول دائمًا أركز في اللعب وبعد نهاية الموسم أريد معرفة إذا كان هنا أحاديث عن مستقبلي".

وأوضح سعود كواليس من تجربته الاحترافية بعد رحيله من الهلال: "للأمانة، لا أندم على شيء أنا فعلته ولا أشعر بالحزن لأن ذلك سيجعلني لن أتدرب، البعض قد لا يعجبه قراري ولكن قراري مريح لي وأعرف وجود صعوبات".

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وأضاف: "أنا لا أعرف اللغة كنت ولكن قررت التعلم وتنفيذ قراري، دخلي السنوي انخفض ما يقرب من خمسين بالمائة وأكثر ولكن الحمد لله مرتاح وأحمد الله".

وشدد سعود في حواره مع "العربية" على سعيه للتحسن في اللغة الفرنسية، ولكن أشار إلى قلة الكلمات التي تعلمها، كما أكد على أهمية زواجه في تلك المرحلة والاستقرار الذي وفره وجود زوجته معه في رحلته الاحترافية.

وشارك سعود عبد الحميد كبديل في اللقاء الودي للمنتخب السعودي ضد نظيره الكوري الجنوبي مساء الجمعة، والذي انتهى بانتصار أبطال كأس الخليج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.