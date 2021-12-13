بعد شائعات رحيله .. والد دي يونج يحسم مستقبل نجله مع برشلونة

حسم جون دي يونج والد لاعب فريق برشلون فرينكي دي يونج مستقبل اللاعب مع فريق برشلونة خلال الفترة القادمة.

وزعمت وسائل الإعلام الإسبانية في الآونة الأخيرة أن نادي برشلونة يفكر في بيع فرينكي دي يونج في الصيف المقبل، من أجل مواجهة الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الكتالوني.

وارتبط اسم الهولندي بعد تلك الأنباء بالعديد من الأندية على رأسهم بايرن ميونخ مانشستر يونايتد.

ماذا قال والد دي يونج؟

تحدث جون دي يونج في تصريحات نشرتها شبكة "fcupdate" الهولندية، وقال: "بالطبع أعرف أن برشلونة في حاجة إلى المال، وأن عرضًا رائعًا لـ فرينكي يمكن أن يساعد في ذلك".

أضاف: "لكنني لا أتوقع ذلك قريبًا، رغم أن 5 أندية أوروبية كبرى تواصلوا معي".

ماذا عن مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ؟

واصل: "غالبًا ما يكون الطقس قاسيًا هناك، بالطبع يتعلق الأمر بكرة القدم، ولكن الطقس يلعب دورًا أيضًا".

وأردف: "فرينكي وصديقته يقضيان وقتًا رائعًا في برشلونة، الحياة رائعة هناك، أنا أسافر إلى هناك كثيرًا".

وعن الانتقادات ضد نجله، رد جون: "ما يهم هو ما يراه مدربه بشأنه، أرى أن المشجعين مجانين به، يرتدون قمصانه، خاصة في فترة أعياد الميلاد، الأمر ممتع".