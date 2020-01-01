بعد سواريز .. غياب لاعب آخر لأتلتيكو مدريد أمام برشلونة بسبب كورونا

بعد لويس سواريز .. نجم أتلتيكو مدريد الجديد لوكاس توريرا يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن مواجهة برشلونة

يبدو أن فيروس كورونا سيواصل الإلقاء بظلاله على أتلتيكو مدريد قبل المواجهة المنتظرة للروخيبلانكوس أمام برشلونة مساء السبت المقبل.

وتعرض لويس سواريز للإصابة بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب أوروجواي وقبل مواجهة السيليستي أمام البرازيل ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وبعد هذه الضربة التي ستبعده عن مواجهة برشلونة المرتقبة، جاءت ضربة إصابة مواطنه لوكاس توريرا بفيروس كورونا أيضًا لتكمل متاعب أتلتيكو.

المزيد من الفرق

وخضع لاعب خط الوسط لاختبارات PCR فور وصوله إلى مدريد بعد عودته من فترة التوقف الدولي التي شارك فيها مع منتخب أوروجواي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وجاءت نتيجة العينة الخاصة به إيجابية ليبتعد عن الفريق ويتم عزله حتى تتحول نتائج العينة إلى سلبية، وبعدها سيمكنه المشاركة مع الفريق بشكل عادي.

ويشعر أتلتيكو مدريد بالسخط تجاه الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم بسبب عدم توخي الحذر في معسكر المنتخب، ما نتج عنه إصابة لاعبين في صفوف الفريق بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي سيترك سيميوني لعدة أسابيع بدون لاعبين مهمين.

بطل من ورق .. راموس المحتال الأكبر مدعي عشق ريال مدريد

يذكر أن عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في مختلف الدوريات الأوروبية قد زاد بصورة كبيرة بعد فترة التوقف الدولي الحالية.