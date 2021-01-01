بعد سنوات طويلة.. كاماتشو: الغندور بريء من فضيحة إسبانيا وكوريا 2002

تصريحات هامة..

برأ خوسيه أنطونيو كاماتشو، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، ذمة الحكم المصري جمال الغندور مما حدث في مباراة إسبانيا وكوريا الجنوبية بكأس العالم 2002.

وشهدت هذه المباراة لغطًا كبيرًا وقتها بعد سلسلة من القرارات التحكيمية الخاطئة التي سببت خروج منتخب إسبانيا بركلات الترجيح في نهاية المطاف من ربع النهائي.

العديد من الاتهامات طالت جمال الغندور على مدار السنوات الماضية، لكن بالنسبة لكماتاشو فإن الأزمة كانت في الحكم المساعد لا في حكم الساحة.

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كاماتشو في تصريحات صحفية قال "أعتقد أن الحكم المساعد قد تم شراؤه! ولكنه تمتع أيضًا بصلاحية كبيرة جدًا من قبل حكم الساحة".

كما أضاف "لم يكن لدى الحكم المساعد المواصفات أو القدرات اللازمة للمشاركة في إدارة مباراة كتلك، بالإضافة إلى تفاصيل لم تكن طبيعية أبدًا".

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وأتم "يمكنك أن ترى حقًا أن هذا الرجل قد تأثر كثيرًا بما كان حوله من تفاصيل، لا أظن أنه أدار مباراة مماثلة في الحجم طوال مسيرته".

الجدير بالذكر أن كاماتشو يقصد بحديثه مايكل راجوناث، الحكم المساعد القادم من ترينداد وتوباجو، والذي أُلغي هدفًا لإسبانيا بسبب قرار غريب منه بتجاوز الكرة لخط المرمى.