بعد سنوات القطيعة .. ديشان وقرار استثنائي بخصوص بنزيما

يعد الفرنسي كريم بنزيما قطعة أساسية في خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نادي ريال مدريد الإسباني، لكنه الآن أصبح كذلك مع ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا.

بنزيما عاد إلى منتخب فرنسا في يونيو الماضي ليخوض منافسات بطولة أمم أوروبا 2020، بعد حرمانه من تمثيل "الديوك" لمدة وصلت إلى ست سنوات، بسبب قضية الشريط الجنسي وابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا.

وخلال بطولة أمم أوروبا، ثم في منافسات دوري الأمم الأوروبية التي حقق منتخب فرنسا لقبها، أوضح بنزيما أهميته في "الديوك" وأصبح لاعبًا لا غنى عنه في خطط ديشان.

ومع عدم حصول بنزيما على راحة كافية خلال الموسم الحالي، في ظل تلاحم المباريات مع ريال مدريد، وكونه عنصرًا أساسيًا في خطط أنشيلوتي، فإن ديشان قرر منحه بعض الراحة.

متى يعود بنزيما لتدريبات منتخب فرنسا؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ديشان قرر أن يمنح بنزيما فترة راحة لمدة أربعة أيام، وذلك منذ نهاية مباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، وحتى الخميس.

وسينضم بنزيما إلى تدريبات فرنسا يوم الخميس، ليكون لائقًا في الوقت المناسب لمواجهة كازاخستان في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

منتخب فرنسا يدخل مواجهة كازاخستان وعينه على تحقيق الفوز، من أجل ضمان حجز بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

لماذا قرر ديشان إراحة بنزيما؟

وخاض بنزيما آخر مباراتين مع ريال مدريد وهو يعاني من انزعاج عضلي، وذلك ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا، ثم أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، ولعب المواجهتين في غضون ثلاثة أيام.

ديشان يعلم أن يكرم لا يحصل على الراحة الكافية مع ريال مدريد، وأن الموسم الحالي يعد معقدًا بالنسبة له، بالنظر إلى مشاركته أيضًا مع المنتخب.

ولا يريد ديشان المخاطرة بفقدان أي من عناصره الأساسية، خاصة بعد إصابة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في الحصة التدريبية يوم الثلاثاء، والتي ستجعل اللاعب يغيب لمدة تصل إلى شهرين.

ويعد بنزيما رابع أكثر لاعب من حيث عدد الدقائق في الموسم الحالي مع ريال مدريد، ولا يتفوق عليه سوى تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، ودافيد ألابا.

وخاض بنزيما 15 من أصل 16 مباراة لعبها ريال مدريد في الموسم الحالي، ولم يحصل على راحة إلا أمام إلتشي، بسبب بعض الانزعاج العضلي.



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