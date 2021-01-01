بعد سخريته من ملعب دي ستيفانو.. شركة إسبانية ترد على كلوب بطريقتها الخاصة!

بادرة لطيفة للغاية..

لم تمر تصريحات يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بخصوص ملعب ألفريدو دي ستيفانو مرور الكرام بالنسبة لشركة إليفين فورس، التي استغلت الأمر بصورة مثالية.

وكان كلوب بعد مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد قد قال أن ملعب دي ستيفانو أقرب إلى أن يكون ملعبًا للتدريبات ولا يصلح لمباريات من هذا النوع.

وقامت الشركة بإرسال نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد لملعب ألفريدو دي ستيفانو ليورجن كلوب ليحتفظ به كتذكار، وردًا على انتقاده اللاذع للملعب.

الشركة مختصة ببيع نماذج مصغرة لأكثر من 50 ملعبًا عالميًا، يترأسها خوسيه جيريرو والذي قال عن هذه الواقعة "نحن نعلم أن كلوب يتمتع بروح الدعابة، لذلك من المؤكد أنه سيرحب بهذه الهدية".

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كما أضاف "سنرسل له نموذجًا آخر من ملعب واندا ميتروبوليتانو ليكون بمثابة تذكار لآخر بطولة أوروبية حققها ليفربول في 2019".

ليفربول استطاع الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بهدفين نظيفين في واندا ميتروبوليتانو عبر محمد صلاح وديفوك أوريجي.

الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قد رد على تصريحات كلوب بأنه "يفتخر" بملعب دي ستيفانو مهما كانت الاعتراضات من الآخرين.