بعد رونالدو .. الدوري السعودي يستهدف نجم مانشستر السابق

هل نرى لاعب مانشستر يونايتد في الدوري السعودي؟

يبدو أن الدوري السعودي يضع عينه على أكثر من لاعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد أن تم استهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير الصحفية على أن هناك نجمًا آخر كان لاعبًا في مانشستر يونايتد الموسم الماضي 2021-2022 تلقى عرضًا سعوديًا مغريًا، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من هو اللاعب الذي يرغب مانشستر في ضمه؟

أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية، على أن اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد قد تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، من أجل ضمه بشكل مجاني خلال الصيف الحالي.

العرض السعودي الذي وصل إلى لينجارد وصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، وهو الأمر الذي دفع اللاعب الإنجليزي في التفكير فيه جيدًا وعدم رفضه.

لينجارد أمامه عروض أخرى من الدوري الأمريكي، ولكنه رفض الفكرة حاليًا، وفي نفس الوقت لم يغلق الباب أمام العرض السعودي الذي وصل له.

🚨 EXCL: Jesse Lingard will make decision on future next week. 29yo wants to be in a club no later than Fri 22 July. Not moving to #MLS but considering Saudi in £10m-per-year deal. Preference is PL (3 offers on table) but Saudi a firm option @TheAthleticUK https://t.co/g7Hc98VBTJ — David Ornstein (@David_Ornstein) July 15, 2022

ما هي العروض التي وصلت إلى لينجارد مؤخرًا؟

ووصل إلى لينجارد الذي انتهى عقده مع مانشستر يونايتد العديد من العروض في الدوري الإنجليزي، أبرزها من وست هام الذي لعب له معار في النصف الثاني من الموسم قبل الماضي 2020-2021.

كما أن جيسي لديه عرض من إيفرتون، ولكن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن من العروض التي وصلت له، حيث سيُعلن عن فريقه الجديد خلال الأسبوع المقبل.

وجاء العرض السعودي للاعب لينجارد، بعد أن وصل عرض آخر إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تضمن حصوله على راتب قيمته 300 مليون يورو في موسمين.

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