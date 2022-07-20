بعد رفض نيمار .. جوارديولا يهاجم الصحافة ويشفق على البرازيلي

مدرب مانشستر سيتي يرد على ارتباط البرازيلي بالانتقال إلى ملعب "الاتحاد" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على التقارير التي ربطت البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالانتقال إلى ملعب "الاتحاد".

"جول GOAL" أكد مؤخرًا أن باريس سان جيرمان لا يمانع بيع نيمار إذا ما وصله العرض المناسب.

وتمكن مانشستر سيتي مؤخرًا من التعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، وكالفين فيليبس من ليدز يونايتد، وكلفت الصفقتان خزائن بطل الدوري الإنجليزي قرابة 110 ملايين يورو.

لكن التعاقد مع نيمار بالطبع سيكلف مانشستر سيتي أكثر من قيمة الثنائي بالنظر إلى قيمته في كرة القدم العالمية، وجوارديولا يصر على أن البرازيلي ليس ضمن خططه.

ماذا قال جوارديولا؟

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أفادت بأن نيمار تم عرضه مباشرة على مانشستر سيتي، لكن جوارديولا خرج ليؤكد أن هذه الأخبار ليست صحيحة.

وقال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي على هامش استعدادات فريقه للموسم الجديد: "أنا آسف للصحيفة، لكن هذا ليس حقيقيًا".

وأضاف: "أنا آسف حقًا، لكن المعلومات التي حصلوا عليها خاطئة تمامًا، نيمار لاعب مذهل، وحسب معلوماتي فإنه شخص لطيف، لكن اتركوه يعبر عن نفسه في باريس".

وتابع: "مانشستر سيتي يتعاقد مع 150 لاعب كل صيف، وهذا ليس صحيحًا، أنا آسف لنيمار بالطبع".

كيف ينسجم اللاعبون الجدد؟

مع ابتعاد نيمار عن مانشستر سيتي، فإن جوارديولا أكثر من سعيد بالخيارات التي قام بها ناديه في سوق الانتقالات.

وإلى جانب هالاند وفيليبس، فإن قائمة مانشستر سيتي ضمت المهاجم الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز، والحارس البديل ستيفان أورتيجا، وجوارديولا سعيد بما يراه من الرباعي حتى الآن.

وقال عن مدى انسجامهم مع المجموعة: "ذلك سيحدث خطوة بخطوة، لن يحدث في يوم أو يومين".

وأضاف: "لا يمكننا أن نضغط على هؤلاء اللاعبين، يجب أن نوفر لهم منازل أولًا في مانشستر، وفي التدريبات سنطلب منهم المزيد".

واختتم جوارديولا: "الانطباع الأول عنهم جميعًا جيد للغاية، يبدو أنهم أشخاص لطفاء، ويتعاملون بشكل جيد في غرفة الملابس وهذا أهم من التكتيكات".