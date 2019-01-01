بعد رفض عرض باريس سان جيرمان.. جاييه يتوسل لإدارة إيفرتون من أجل السماح له بالرحيل

جاييه يبحث عن عرض جديد بعد رفض إيفرتون لعرض باريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

توسل إدريسا جاييه لإدارة نادي إيفرتون من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الأيام المتبقية من ميركاتو يناير الحالي.

ورفض نادي إيفرتون عرضًا من نادي باريس سان جيرمان من أجل ضم نجمه إدريسا جاييه خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان جاييه قد قدم أداء كبيرًا مما جعل عددًا من الأندية تتنافس من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي، وقبل أن ترتفع قيمته بنهاية الموسم.

وحسب سكاي، فإن باريس سان جيرمان كان قد عرض حوالي 25 مليون جنيه استرليني من أجل ضم جاييه خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ولكن إيفرتون كان واضحًا في رده بأن هذه القيمة تعتبر قليلة جدًا بالنسبة للاعب، كما أغلق باب المفاوضات في وجه نادي العاصمة الفرنسية.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد دخل في عدد من المفاوضات مع لاعبين أبرزهم فرنكي دي يونج، والذي انضم رسميًا إلى برشلونة مؤخرًا.