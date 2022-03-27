بعد رفض رينارد له .. دياز يدعم المعيوف على حساب العويس

حرص إيميليانو دياز؛ المدرب المساعد بنادي الهلال السعودي، على رفع الروح المعنوية لعبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الفريق، بعد خيبة الأمل التي تلقاها من الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية.

ماذا فعل رينارد المعيوف؟

في أواخر عام 2020، أعلن رينارد أن حارس الزعيم أخطره بأنه اعتزل دوليًا، مؤكدًا على احترام قراره.

الكثيرون أرجعوا الأمر وقتها لكثرة الانتقادات التي يتعرض لها المعيوف، والمقارنات مع محمد العويس؛ حارس الأهلي وقتها والهلال الحالي.

لكن وبشكل مفاجئ، خلال الأيام الماضية، أعلن المعيوف بشكل رسمي، استعداده لتلبية نداء المنتخب في أي وقت.

تراجع حارس الزعيم أثار حيرة الجماهير، حتى فسره البعض أنه استغل جلوس العويس احتياطيًا بالهلال، ليعود هو للتشكيل الأساسي للمنتخب.

لكن المفاجأة أن رينارد لم يلتفت لتراجع المعيوف، ولم يقم باستدعائه لمواجهتي الصين وأستراليا، وضم محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري ومحمد اليامي.

كيف دعم دياز المعيوف؟

المعيوف هو الحارس الأساسي للزعيم، مع رامون دياز؛ المدير الفني الحالي للفريق، وبشكل عام هو الأساسي في السنوات الأخيرة.

لكن قد يكون تصرف رينارد معه مؤثرًا على حالته المعنوية في فترة مهمة في مسيرة الهلال سواء بالدوري المحلي أو بدوري أبطال آسيا.

إيميليانو دياز يخشى تأثر المعيوف بما حدث من رينارد، بجانب أحاديث الإعلام عن هروبه من المنافسة على العويس في فترة من الفترات بالمنتخب، لذلك قرر دعمه.

دياز قام بنشر صورته رفقة المعيوف، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا: "رقم واحد".

هذا الموقف اعتبره البعض تصرف غير موفق من دياز، إذ أنها بمثابة رسالة للعويس بأنه لن يكون له مكان أساسي بالزعيم في وجود المعيوف.

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